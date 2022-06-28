經濟部昨拍板電價上漲方案，平均電價調漲8.4％，住宅用電每月千度以下則凍漲。國民黨團今召開記者會痛批，現在百業蕭條、無薪假人數創新高，油電雙漲將導致萬物齊漲，讓通膨問題火上加油，要求蔡英文總統道歉、王美花必須下台，並質疑蔡政府政治算計，政府是否保證在年底選後不會調漲電價？

總召曾銘宗表示，現在百業蕭條、無薪假人數創新高，油電雙漲將導致萬物齊漲，讓通膨問題火上加油，未來若引發嚴重的貨膨脹，要求王美花、行政院必須負責，而且這次電價調整後，台電的財務危機並沒有因此獲得解決，年底選後是否會大幅調整電價，蔡政府充滿政治算計，要求蔡政府、王美花說清楚。

黨團副書記長謝衣鳳表示，國民黨團持續追蹤人民痛苦指數，5月份痛苦指數破7，是10年來新高，昨天電價審議委員會推出新的電價調整方案，未來人民痛苦指數將持續上升，今年將是台灣民眾最痛苦的一年。

謝衣鳯指出，今年度以1月3日為起點直到6月27日，汽柴油的價格直直漲，汽柴油價格平均漲幅5％左右，這次調漲電價主要針對用電大戶，仍然會影響民生，因為這些高壓、特高壓用電大戶都是基礎工業或高耗能產業，如鋼鐵、石化、水泥等產業，當這些產業的成本都上漲，也會影響到百工百業和物價，進一步造成通貨膨脹。

黨團副書記長李德維直言，現在電價大漲是因為錯誤的能源政策，導致電價受制於煤炭、天然氣，加上綠能價格成本高昂，電價大幅提升，也因此造成台電即使這次調整用電大戶15％的電價，年底虧損恐怕還是會達到上千億元，甚至年底九合一選舉結束後，民生用電恐再次面臨調漲。

李德維指出，蔡總統曾說10年內不會大幅調漲電價，更說可以做到改革台電，並隨科技進步讓生產用電成本降低，提出相關節能減碳政策讓用電需求下降，而蔡總統已執政6年，都沒做到承諾，必須出面道歉，而王美花對於能源、用電是門外漢，因此王美花必須下台。