國民黨中常會昨天通過8月28日將於桃園巨蛋舉辦今年度全代會，但桃園市政府體育局即致電國民黨告知原定檔期以安排其他活動，場地無法外借。國民黨今天批評，桃園市府臨時反悔，政治打壓在野黨用心明顯。

國民黨呼籲，桃園市政府應提出詳細說明，勿淪為打壓異己的「東廠2.0」。

國民黨還原，黨部工作人員於本月初致電桃園市體育局詢問場館租借事，體育局表示8月27至28日尚未有人承租，並允諾先將剛時段場地保留，中央黨部也於本月14日至場館會勘，即告知確定承租。

國民黨表示，國民黨中央工作會議20日決議今年全代會將於8月28日在桃園巨蛋舉行，並發布新聞稿對外說明，但僅隔兩天，昨日隨即接獲體育局來電，告知該時段已安排其他活動，場地無法外借。

國民黨質疑，在國民黨確定租借後，體育局臨時反悔，政治力介入明顯，令人懷疑桃園市長鄭文燦是否藉此向蔡英文表忠以謀取下一個位子？國民黨要求桃園市府提出具體說明，並停止一切政治打壓作為。