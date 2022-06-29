國民黨高市議員黃紹庭反批，綠營模糊焦點，強調國民黨會團結一致。（柯宗緯翻攝）

國民黨預計今（29）日在中常會提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，民進黨高市議員李雅慧等人今三問柯志恩，是否能承諾2024不選立委、面對中國的態度、是否幫不適任的議員輔選，並質疑柯是否變成「韓國瑜2.0」。對此，國民黨高市議員黃紹庭反批，綠營模糊焦點，強調國民黨會團結一致。

高雄市議員李雅慧、鄭孟洳、前鎮小港區市議員參選人黃雍琇三問國民黨高雄市長擬提名人柯志恩。李雅慧表示，柯志恩能否宣示不會參選2024立委選舉，把參選市長當成選立委的跳板？

鄭孟洳提到，國民黨準備提名柯志恩參選高雄市長，但看到她很像很無奈，柯說「民調第一，我就認了」，當時主席徵詢選高雄市長，「翻了白眼，為什麼是我」，好像是被迫無奈參選高雄，這是市民所不樂見的。

鄭孟洳認為，韓國瑜過去在高雄執政這兩年，讓市民不認同而被罷免，大家質疑柯志恩選市長是不是會走韓國瑜的路，而柯志恩身為國民黨智庫執行長，是否能說清楚兩岸政策，以及面對中國的認知作戰、統戰、經濟威脅等行為，柯志恩的態度是什麼？

黃雍琇提到，柯志恩是智庫執行長，過去國民黨議員在議會不斷杯葛軌道建設等市政建設的預算，柯志恩必須對國民黨議員的行為來表態是否支持？李雅慧也追問，針對國民黨不適任議員，柯志恩是否願意幫他們站台？

國民黨高市議員黃紹庭跳出來反駁，柯志恩如果要在2024參選立委，也犯不著2022年就從新北板橋跑到高雄參選市長，她是目前國民黨內民調最高候選人，國民黨會全力團結一致輔選，民進黨也不用多加揣測、模糊焦點，也奉勸陳其邁市長把市政做好，跟柯志恩做一場君子之戰，讓高雄市民可以選擇誰是最佳的高雄市長。

針對日前有媒體報導，柯志恩目標是要選2024左楠區立委，直指她是以戰養戰試水溫。柯志恩駁斥，說她要選左楠區立委相當可笑，國民黨在高雄市長選戰相當艱困，黨主席朱立倫怎麼可能說「你選完市長後，我讓你去選立委？」邏輯根本不通。