民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬痛批，國民黨團不要把自己當醫師。（葉書宏攝）

國民黨立院黨團今（23日）開「長照機構醫藥指引慢、慢！慢！多少人枉死！」記者會，對此，民進黨立院黨團開記者會回應，幹事長鄭運鵬痛批，國民黨團不要把自己當醫師，沒有醫學常識也沒有統計常識，為了轉移恩恩案焦點，拿長照機構來消費，「常識不足、腦袋只有政治！」

鄭運鵬表示，依據指揮中心統計，住宿式機構確診投藥比率6月13日至19日已達89％，這是非常高的比率，完全沒有延誤的狀況，從4月14日投藥比56％，隨著快篩、醫療量能，加速投藥比率，國民黨質疑住宿式機構確診投藥比率，89％已經是相當高的數字。

此外，台灣確診口服用藥比率是7.67％，住宿式機構確診投藥比率89％，高達14倍，台灣整體7.67％，比美國7.48％、日本2.81％、香港2.34％、韓國1.33％、英國0.21％高非常多，高於其他國家代表台灣醫師有經驗且更願意投藥。

鄭運鵬表示，國民黨難道都沒有看到這些數據，對於疫情的質疑科學一點、有醫學常識，國民黨團不要把自己當醫師，不同科醫生都不敢開藥了，更何況是國民黨立委敢開藥？國民黨多幫恩恩爸、多了解恩恩案，不要有下一個不幸事件。

關於國民黨團提出的機構死亡率，他表示，住宿式機構死亡率本來就會比一般人高，即使在沒有使用疫苗的狀況下，因本身問題才會住進去住宿式機構，從投藥率來看已經照顧得非常好。

鄭運鵬痛批，國民黨沒有醫學常識也沒有統計常識；國民黨為了轉移恩恩案焦點，拿長照機構來消費，常識不足、腦袋只有政治。