孫文學校總校長張亞中今下午到花蓮縣議會拜會議長張峻，張亞中抨擊，國民黨在花蓮地方選舉提名作業剷除異己，引發地方民怨沸騰。國民黨縣黨部晚間也發表聲明，強調縣黨部提名委員8人，成員都是深孚眾望資深黨幹部及社團領導人，況且黨內提名資格審查辦法為全黨遵行，不應該惡意抨擊資格審查制度。

議長張峻爭取提名參選縣議員第3選區，但縣黨部審查資格後，認為捲入LED採購弊案，全案雖還在上訴中，但已違反俗稱「排黑條款」黨內參加公職人員選舉提名辦法第9條規定，不符合提名資格。張峻發表聲明強調縣黨部政治追殺，連日來引發地方政壇關注。

張亞中今天到議會拜訪張峻，他受訪提出幾點，現任花蓮縣黨部主委張逸華是傅崐萁親信人馬，其行為「傅先黨後」，此次處理花蓮事務不當，引發社會紛擾，應予調離目前崗位。花蓮市長選舉，黨部應該讓有意願的黨員，辦理一個公開、公正、公開的初選，不該以指定方式提名。

花蓮縣黨部晚間也發出2點聲明：

一、「花蓮縣黨部資格審查暨提名委員會」全體委員有8人，成員均是深孚眾望的全縣資深黨的幹部及社團領導人，委員會名單也是經過花蓮縣黨部委員會討論決議通過，包括縣總工會理事長、縣婦女會理事長、前縣公教人員退休協會理事長、縣漁會理事長、縣工業會理事長、縣農會理事長、縣考紀會委員，都是本黨忠貞領導同志。全體委員在審查黨員參選公職的資格時，除依據選罷法相關規定外，亦依據本黨的黨章暨提名辦法第九條（排黑條款）規定，秉持法律（黨章）之前，人人平等的信念，公正審查。

花蓮縣黨部不解的是一個口口聲聲以遵奉孫文思想自居的黨員，為什麼既無視於應共同維護黨章的排黑條款，堅守清廉政治，又為什麼會不清楚各直轄市、縣市黨部的黨內資格審查會都是採取合議制與共識決，怎麼會不明就裏的就抨擊資格審查會？張亞中先生是被誤導？被利用？否則怎麼會輕信就把矛頭直指一人或一家所為！此無異是蔑視本黨厲行清廉政治的決心，更踐踏當天花蓮縣黨部資格審查委員會全體委員的尊嚴。

二、「中國國民黨黨員參選公職提名辦法」，從民國83年中常會訂頒通過，歷經十幾次修訂，條文中對違反貪污治罪等排黑條款特別嚴格要求執行。國有國法、黨有黨章、家有家規，這個黨內提名的資格審查辦法是黨中央所訂，幾十年來全黨遵行，不應該惡意抨擊資格審查制度，令全黨上下一心一意守護清廉價值的黨員痛心。