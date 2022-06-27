影／合體戰鬥藍 趙少康、蔣萬安中廣開節目

憂黃珊珊打平蔣萬安讓綠營得利？ 趙少康：現在投票會贏15%

中廣開設新節目「 Team Taipei 聽台北」，由國民黨立委蔣萬安及藍營議員等人主持。中廣董事長趙少康今（27）日在開播記者會上表示，依照民調顯示，現在投票蔣萬安會贏，接下來持續努力，若能贏更多當然更好。

趙少康表示，他過去選台北市長時，陳水扁總幹事謝長廷就曾公開指出，如果讓趙少康、黃大洲打平，陳水扁就有機會當選，這是陽謀、數學，而目前民調顯示蔣萬安領先第2名10個百分點到15個百分點，因此「現在投票是會贏的！」

不過趙少康也指出，民進黨人選還沒正式出爐，目前民調只能做為參考，選舉就是大家盡自己最大努力來跑，蔣萬安其實也才被徵召不久，接下來還有5個月的時間，若能將領先幅度拉大到15％至20％更好，「當然選舉沒有人敢掉以輕心，再贏也要很小心，都是要戒慎恐懼」。

蔣萬安則說，他的首集節目會在本周五登場，感謝中廣、趙少康給他及其他議員有機會分享對市政的願景，民眾可以透過廣播、YouTube直播進行了解，也希望能夠藉此獲得民眾的回饋。