國民黨上月29日提名智庫執行長、前立委柯志恩參選高雄市長後，柯就開始面臨綠營側翼從論文、年齡，到在美購屋的連番攻擊。

對此資深媒體人韋安今（3日）在臉書直言柯志恩代表藍營，參選高雄市長，雖說目前看來是沒有「副作用」，贏面不大的「好牌」。但從綠營側翼對她立即發起強度頗大，從在美購屋，到被質疑「學術不倫」的多方位攻擊來說，柯對年底整體九和一選舉的影響應該頗大。

韋安指出：

一，高雄在地藍營議員一致支持柯，柯的母雞實力不容小覷，頗能凝聚和團結高雄藍營各方勢力。

二，柯的形象和論述能力，讓高雄選戰不再平白無奇，會分散綠營在北、桃兩地選戰的聚焦能量。

三，高雄白派大老、前立法院長王金平2日早上邀集子弟兵，集結農會、議會、工商界代表，召開晨會擬定選戰策略。比2018年全面挺韓早許多，也說明對柯的認同和看好。

最後韋安表示，柯志恩即使不能像當年反轉高雄市長選情，但有可能幫助繼續讓藍營議員過半。一個參選人強不強，看對手陣營的反應最準了。