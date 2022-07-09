全球下載過億，深受全世界各地玩家喜愛的末日風策略手遊《全面屍控》，將在7月8日起，開啟一場跨國全球戀愛綜藝節目企劃，期間邀請到全球各地十大知名遊戲主播，在遊戲中兩兩配對，展開多場浪漫的合作挑戰，並將這樣的跨國交友過程和甜蜜互動，呈現在各位倖存者的面前。在這7月份炎夏之際，火熱的夏日戀曲，就將全面展開。

「絕對不想獨處的末日世界」挑動你的跨國交友小戀曲

全球同服可以說是在《全面屍控》的一大特色，也因為這樣的設計，倖存者們可以在遊戲中結識來自世界各地的盟友，共同經歷成長與挑戰，而發展出許多的跨國友誼，甚至進展成為愛情。在遊戲推出之後將近兩年，藉由遊戲相識相愛的跨國情侶，也創造出不少的浪漫情事。《全面屍控》可說是打破時間與空間的限制，將來自世界各地的玩家們，藉由遊戲緊緊相連，對玩家來說都是非常難得的交流體驗。也因此在進入7月份之際，遊戲官方也以最創新的思維，企畫推出綜藝戀愛交友節目「絕對不想獨處的末日世界」。

末日不孤單 來《全面屍控》開啟一場夏日跨國戀吧

在節目中，將邀請到十位來自不同國度的知名遊戲主播，男女配對組成CP進行互動。這次邀請的主播裡，不僅有來自台灣的、大家熟知的艾瑞絲和龜狗，還有來自日本的MISOSHIRU、韓國的LILKA，以及泰國、美國等地的多位知名主播，陣容非常豪華！

這些一日情侶們，將面臨危機四伏的末日世界中的嚴峻挑戰，在喪屍的包圍肆虐下，他們不僅需要快速的培養彼此默契合作無間，更需要跨越文化與語言的藩籬，才能夠順利的完成遊戲內以及遊戲外的各種任務。而來自不同國家的主播組成的隊伍，究竟哪一組合能夠有最完美的表現？各主播們在彼此初始的互動中會有什麼樣的反應？究竟如何才能在最短時間深入溝通？甚至是否會擦出愛的火花？這一切就有待玩家們實際觀看節目才能得知了！

而對玩家們來說，只要對跨國交友有興趣，都可以在節目中找到樂趣，並且藉由節目中的互動內容，更加的了解到在遊戲中跨國交友的方法以及技巧。下次在《全面屍控》中結識外國好友，就更加的容易且有共同的話題了呢！

另外，本次活動的獎勵也非常豐厚，7/8－8/3活動期間，每天打開活動頁面參與活動均可獲得獎勵！歡迎關注《全面屍控》夏日戀愛企劃「絕對不想獨處的末日世界」，獲得獨一無二的戀愛交友體驗！節目活動貫穿整個7月份，今年夏天有《全面屍控》伴你經歷一場跨越海峽的冒險吧～

在末日的世界中尋找愛！！

知名主播艾瑞絲也是此次影片中的台灣代表呢！

可預先在活動官網上推薦最適合的配對

對抗喪屍之餘也要放鬆一下 幸運拉霸機進駐避難所

除了火熱的夏日跨國交友戀曲，在7月份《全面屍控》遊戲內也將會有新的內容推出。伊娃曾為一家賭場的常客。這個火辣兇猛的「黑寡婦」，一旦到了賭場，便會搖身一變，成為賭術高超的甜美「幸運小姐」。不久前，伊娃把一台完整的拉霸機台帶回了避難所。不過，這次她可不是為了賭博！每日神經緊繃，身心俱疲的士兵們需要這台機器，讓自己徹底放鬆一下！忘掉一切，來跟著幸運小姐一起放鬆一下吧！

這一次全新加入地幸運拉霸機，除了讓倖存者們可以適時的放鬆心情之外，超容易拉出大獎的設計，可是會讓倖存者們贏的不要掉的啦！歡迎大家沒事就來參與喔！