有些人遇到心儀對象時，就會變得很緊張，容易將事情搞砸，讓對方看了非常傻眼，感情也因此降溫，有的人則是考慮太多，最終錯過交往時機。日本占星師金森藍加近日在《占TV》分析，12星座女性在戀愛過程中會遇到什麼問題，其中戀愛最容易失敗的就是摩羯座，她們過於認真又有些死腦筋，容易把對象嚇跑。

第12名、雙魚座

雙魚女善於撒嬌，而且個性率直，天真無邪的笑容總是能迷倒另一半，是個非常會製造愛情機會的星座，在感情中能屈能伸，因此戀情通常都走得一帆風順。

第11名、雙子座

雙子女反應很快，而且做事從容不迫，無論遇到什麼事，都能冷靜思考，面對感情也是如此，只要有喜歡的對象，她們就會立刻抓住機會，想辦法擄獲對方的心。

第10名、天秤座

天秤女善於交際，所以桃花運非常旺，身邊不乏有追求者，所以脫單並不困難，但也因追求者太多，導致她們有時會感到困擾。

第9名、射手座

射手女面對感情時，下手都是快狠準，遇到喜歡的對象，她們就會開始擬定追求計畫，與對方產生更進一步的關係，迅速掌握住心儀對象的心。

第8名、水瓶座

水瓶女非常好相處，身邊的異性朋友也很多，但卻難脫單，並非她們條件不好，而是水瓶女常與男性打成一片，給對方「哥兒們」的感覺，要發展成男女關係並不容易。

第7名、牡羊座

牡羊女好惡分明，雖然她們也善於交際，但主要是針對同性，遇到自己毫無興趣的男性時，她們通常都是冷淡應對，另一方面也是不想讓別人誤會。

第6名、巨蟹座

巨蟹女喜歡和同性朋友們聊天玩耍，所以男性想踏進她們的世界，可說是非常困難，所以巨蟹座認識異性的機會並不多，脫單的機率自然也會跟著減少。

第5名、金牛座

金牛女個性純樸踏實，對於感情也是如此，想要走進她們的內心，必須花費很長一段時間，容易使異性感覺自己機會渺茫，最終選擇放棄，不過金牛座用情很深，一旦與她們交往，感情就能維持穩定。

第4名、獅子座

獅子女個性活潑又外向，因此吸引不少異性注意，但她們卻過於有自信，自視甚高的態度，經常嚇跑潛在追求者。

第3名、處女座

處女座心思細膩，凡事都追求完美，就算有不錯的對象出現，她們也不會太快信任對方，需經過各方面的觀察與評估後，她們才會考慮是否要回應對方，但也因此容易錯失時機，追求者可能對於這段感情已不抱希望，最終選擇打退堂鼓。

第2名、天蠍座

天蠍女給人冷漠的印象，但熟識後會發現，她們個性外冷內熱，但有時比較消極，容易產生負面想法，例如當被條件優的男性追求時，她們會認為「不是只有我特別，他對其他女性也會做同樣的事」，因此對對方態度冷淡，讓追求者提早放棄。

第1名、摩羯座

摩羯女個性認真又努力，無論做什麼事，都想參考過往的例子，或是書本教的解決方法，在職場上確實能獲得不錯的成績，但面對感情，可不是光靠書本就能找到答案，在面對追求者時，她們總是表現的過於緊張，導致約會過程頻頻出差錯，甚至把對方嚇跑，其實只要放輕鬆，在對方面前展現自己最誠懇的一面，就能讓感情順利進行下去。