三星最新釋出下半年旗艦機邀請函，延續去年以摺疊機上陣的策略，若無意外，三星將在8月10日台灣時間晚21:00點發布Galaxy Z Flip 4 ，也按照慣例，相較蘋果約早1個月的時間。

三星自去年起將下半年旗艦機由原先的大螢幕Nots系列換成摺疊機，本次三星在8月10日的邀請函中也秀出部分Galaxy Z Flip 4 的外觀，初步看上去與上一代差異不大。規格部分，市場已經傳出旗艦摺疊將搭載高通最高階處理器S8+Gen1，內螢幕維持6.7吋，外螢幕增大為2.1吋，電池容量則升級到3700mAh。

全球智慧型手機市場逆風，加上烏俄戰爭加劇通膨下，消費縮手的情況又更加明顯，台灣通路商神腦(2450)就認為，下半年最受關注的莫過於九月的蘋果發表會以及三星的摺疊機，點名三星即將發表的兩款新旗艦摺疊手機，預計比前代的Z Fold、Flip更升級，相機方面將有媲美S22的規格，且電池容量更大、轉軸更小更細，是下半年欲換機的民眾值得關注的旗艦機選項之一。