第二季出貨增，營運淡季不淡，加上台幣貶值匯兌收益加持，平織布廠得力（1464）預期第二季本業可望較首季轉虧為盈。在進入下半年高單價訂單出貨旺季，加上原料價格鬆動，成本有望下滑，得力指出，下半年營運表現將優於上半年。

第二季原本是傳統營運谷底；不過，得力在主要客戶UA訂單量成長2成，愛迪達（ADIDAS）、Uniqlo下單激增下，合併營收32.03億元，改寫歷史次高紀錄，較上季成長6.2％，年增20.8％。

得力指出，原料之一的棉紗價格鬆動；且，出貨達經濟規模，平均生產成本降，第二季毛利可望較首季提升。

下半年一向是得力高單價秋冬布料出貨高峰，加上新台幣貶值、仍有匯兌利益；且，大陸遷廠補貼有機會部分入帳，得力強調，下半年的獲利一定會優於上半年。

歐美解封，已對服飾消費市場有正向的影響，得力指出，根據目前的訂單能見度，主力客戶UA、ADIDAS、Uniqlo等下單動能應可持續到明年。

得力浙江福發、杭州得力二廠共約6億元人民幣的搬遷補償金，依入帳時程，最快可在今年第四季入帳。