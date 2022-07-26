盛群(6202)針對第三季、甚至下半年MCU(微控制器)景氣敲警鐘，與通路商庫存水位更來到歷史新高，衝擊今股價開低走低，重挫逾8.5%，失守80元大關，連帶的同屬MCU概念的新唐(4919)也重挫近6%。

有鑑於端消費市場的需求放緩，盛群將客戶所下的訂單平均分配於7~12月出貨，下半年營收確定低於上半年，且今年年營收較去年度有個位數的衰退，不僅如此，因為MCU產品的ASP下滑， 下半年的毛利率將低於50%。

由於MCU的應用領域廣，跟總體經濟的息息相關，今年總體經濟景氣不佳，客戶庫存水位升高，連帶影響到盛群的出貨。法人預估，盛群今年每股獲利將落在6元左右。法人也強調，今年MCU產業景氣雖不若去年強勁，但盛群的體質堅實，帳上現金充裕，故建議在 13~16倍本益比區間操作。盛群董事會也宣布配發8.1229元現金股利，除息日在8月9日，目前現金殖利率9.43%。