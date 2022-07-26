由於對當地就業市場變得較有信心，以及消費趨於強勁也有助於經濟成長，故日本政府調高未來景氣展望。

日本政府26日表示，當地景氣正溫和復甦，是2013年5月以來首次看到。同時，也認為民間消費能力會愈來愈大，因為當地住宿以及交通等服務支出也可望陸續回溫。

不過，專家學者卻對占日本GDP過半的民間消費後市，並沒有像官方一樣樂觀期待。通常來說，物價大漲會讓荷包變薄，因此買氣也會縮手，日本當然也不會是個例外。

日本GDP在首季衰退之後，預估上季將出現正向成長。同時，當地就業人數也有增多趨勢，尤其是女性的正式員工數量明顯增加。至於最近頻頻出現貿易赤字，日本政府則預測進口還會大於出口，這是因為當地需求強勁所造成的。

不過，也是有需要擔憂的地方，日本政府示警，原物料成本大增，還有供應不足限制，都是要注意的地方。還有，全球一片升息下，量化緊縮也會導致金融還有資本市場不小動盪。