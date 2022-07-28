小編今（28）日精選5件不可不知的國內外財經大事。聯電在法說會指出，雖然面臨生產鏈庫存修正，但透過產品組合調整及產能轉換，第三季維持滿載投片，第四季若有修正幅度也不會太大，維持今年營收年增逾二成展望；至於「明年因為長約保護新增產能」，在晶圓平均銷售價格（ASP）持穩情況下，年度營收可望維持成長態勢。

【1】聯電Q2財報大四喜

晶圓專工大廠聯電27日舉行法說會，第二季合併營收720.55億元，歸屬母公司稅後淨利213.27億元，同創歷史新高，每股淨利1.74元。雖然下半年消費性電子需求疲弱，但聯電訂單及產能調整順利，第三季營收預估持平，產能利用率維持100％滿載。

【2】國安基金傳買進台股神翻紅

市場觀望美國季度GDP及聯邦公開市場委員會（FOMC）會議決策，台股27日一度量縮回測十日線，惟盤中傳出國安基金進場，拉抬大型權值電子、航運及金融股，大盤瞬間黑翻紅，尾盤5分鐘撮合大拉台積電，收高在502元，終場指數上漲114.81點，收高在14,921.59點。

【3】慘！6月景氣燈號連四綠 領先指標連八降

國發會27日公布6月景氣報告指出，受製造業廠商信心下滑、股價指數續跌影響，景氣領先指標連續八個月下滑，綜合判斷分數更降至近21個月最低，燈號連四綠，雖然景氣尚未反轉，但擴張力道已進一步放緩。

【4】花敬群：修法打炒房 最佳時機到

內政部次長花敬群27日表示，平均地權條例修法是希望房地產市場健康，不是真的要打房。市場調節工作初期會造成一定衝擊，操作剛開始，對市場有衝擊，希望市場在最能接受衝擊的時間點推出，那就是最棒的，時間點就是現在。

【5】美晶片法案 參院最終表決

美國參議院26日以64票同意、32票反對通過晶片法案程序性投票，最快27日進行全院最終表決，之後將交付眾議院投票，力拚本周過關。該法案提供高達2,800億美元補助與研究資金，希望提升美國在半導體與先進技術領域的競爭力。