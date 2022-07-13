溫男與黃男去年3月間在陸軍十軍團服役期間，某日凌晨在寢室以手機登入網路遊戲，與另2名玩家大玩麻將對賭，兩人都輸了錢，溫幫黃代墊賭金3400元，卻討不到錢，怒向軍隊幹部反映，兩人都被憲兵隊送辦。法官以現役軍人在營區內待命值勤之際，罔顧軍紀上網賭博，依《陸海空軍刑法》在營區賭博罪，判拘役25日，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，24歲溫男自2019年4月間入伍，同年6月間轉服志願役，已去年9月間退伍，黃男在2020年11月間入伍，仍服役中。兩人去年3月31日凌晨1時至2時30分在陸軍十軍團本部連寢室內，分別以手機連結網際網路，登入遊戲網站，與另2名遊戲玩家一起玩麻將對賭。

在遊戲結束後統計遊戲積分，溫男及黃男都輸錢，溫以匯款付掉自己賭資，還幫黃代墊付了賭金3400元，但事後，卻要不回該筆墊款，怒而向軍隊幹部揭發此事，經單位調查後，憲兵隊將兩人都送辦。

溫及黃男在憲詢及偵查中都坦承不諱，檢方將黃男另案予以緩起訴處分，而溫男遭起訴。

法官認為溫男身為現役軍人，肩負保衛國家安全責任，在國家軍營營區內待命值勤之際，竟視軍紀於無物，在軍營營區內使用手機上網賭博，審酌犯後坦認犯行，顯有悔悟，且賭博期間不長，依《陸海空軍刑法》在營區賭博罪，判拘役25日，得易科罰金。