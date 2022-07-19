吳青峰跨國共創再一樁，合作樂壇傳奇人物洛福斯溫萊特。（環球音樂提供）

洛福斯溫萊特被艾爾頓強形容是「全球最優異的歌曲創作者」。（環球音樂提供）

吳青峰繼跨國合作北歐小天后歐若拉後，再次宣布與曾獲得葛萊美獎提名的美國創作歌手洛福斯溫萊特（Rufus Wainwright），共創全新單曲〈A Wanderer In The Sleeping City〉。該作品為兩人合寫合唱，甫結束德國世界民謠音樂節演出的洛福斯，與吳青峰同步於社群上發布手寫姓名宣布合作，讓觀眾驚喜直呼：「簡直是不可能的任務！」

洛福斯溫萊特出道24年，屢屢獲得葛萊美獎以及全英音樂獎的入圍肯定，英國巨星艾爾頓強都讚揚他是「全球最優異的歌曲創作者」。洛福斯的音樂風格有種頹廢美感，且橫跨民謠、流行樂、電影配樂，甚至於古典歌劇都能聽到他的創作身影，歌唱實力在全世界間有目共睹！他因為有著藝術家性格鮮少與他人合作，他不僅對吳青峰創作能力相當讚賞，而且在收到音檔後，立刻拍板邀請吳青峰合寫合唱，讓吳青峰受寵若驚又戰戰兢兢地說：「每次寄回去合寫的段落，都好像在繳交作品給教授評分。」

兩人合唱大展唱功，默契十足。巧合的是，在歌曲完成後洛福斯同步展開2022年世界巡迴演唱會，而洛福斯在演唱會上表演的衣服居然大撞吳青峰2019年《太空備忘記》演唱會時的表演服，相差3年的演出乍看之下是一模一樣的直條紋刷色外套，純然的巧合也讓吳青峰與洛福斯兩人都嚇了一跳，彼此還留言笑稱： 「絕對沒有抄襲！」