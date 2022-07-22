高慧君出道前與歌神張學友合唱《你最珍貴》一炮而紅，近年轉戰戲劇圈，精湛演技讓她奪下金鐘視后，不過去年發現眼疾問題後，因左右眼球一高一低導致嚴重斜視，讓她已經一年沒戲可拍，收入掛零。

根據媒體報導，高慧君昨(21日)出席新戲「我願意」宣傳活動，只見她以面紗遮住左眼，眼睛似乎出現問題，對此，她表示因為左右眼球一高一低斜視嚴重，由於不想讓大家看到驚悚畫面，才會用面紗遮住左眼，不過因為眼睛分開幅度已屆緊繃狀態， 目前預計九月開刀，她透露因為眼疾關係，拍完《我願意》就在家休養，因此近一年都沒有工作，收入趨近於零。

高慧君道出近一年心聲，她表示因為眼睛出狀況，導致沒戲可拍、沒歌可唱，一度心情不太穩定，但看到罹患帕金森氏症的媽媽，依舊樂觀面對人生，才讓她覺得問題都能被解決，沒有陷入太長的低潮期，接著透露醫師建議前期以類固醇治療，對此，她無奈表示近年拍戲受傷都用類固醇治療，加上用類固醇會有許多損傷，不禁自嘲「我會變成一顆可以滾動的球吧」。