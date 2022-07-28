35歲的包小姐每天跑廁所多達40至50次，包括晚上睡覺都要起來尿尿10幾次，如此頻尿的困擾以已有5年之久。最近來到專為女性解決難以啟齒疾病的高醫私密處保健團隊求助，經醫師診斷罹患「間質性膀胱炎」，接受藥物及震波的雙效治療，3個月後症狀明顯獲得改善，可以安枕無憂到天明。

包小姐原本從事美甲行業，因頻尿問題嚴重，暫時辭掉工作。包小姐說，近5年來她幾乎沒有辦法好好睡覺，由於隨時要跑廁所，床邊還放置一個尿桶應急，有時尿不出來，廁所蹲了半天，邊蹲邊流淚，更痛苦的是，尿尿燒灼、刺痛到像刀割，讓她對於上廁所這件事心生畏懼，於是平時就少喝水，也不敢出遠門。為了治療這難以啟齒的疾病，包小姐跑遍了大小醫院，還曾被誤診為「腎虛」，吃了一堆藥丸，有段時間每天要吞30幾顆藥，讓她苦不堪言。

3個月前到高醫婦女私密處保健團隊求診，高醫婦產部部長龍震宇為包小姐進行尿路動力學檢查餘尿量及驗尿，發現她的膀胱容量比一般人小，因而常常跑廁所，且有極度的疼痛，但驗尿報告卻是正常的，顯然尿道沒有感染。評估病人多年的藥物治療效果微弱，於是採用膀胱鏡水擴張及注射PRP (高濃度血小板血漿)治療，合併低能量體外震波治療，經過3個月的治療後，病人解尿疼痛度已大為下降，半夜僅夜尿一次，上廁所頻率更從原本每30分鐘延長至2小時。

部長龍震宇表示，台灣研究發現間質性膀胱炎盛行率為10萬分之18，女性為男性的4倍，且隨年齡增加而增多。發病原因與反覆膀胱發炎、情緒、壓力、導致膀胱黏膜受損有關。患者除了膀胱不自主收縮導致急尿、頻尿、夜尿，甚至尿失禁外，還常伴隨漲尿時下腹疼痛，因而生活品質普遍較差，包括性生活不和諧、睡眠品質不良及工作生產力下降等，甚至可能出現憂鬱症狀。

高醫附設中和紀念醫院副院長吳文正表示，研究指出，在臺灣因生活習慣或心理問題而有私密處困擾的女性高達75％以上，且有50％再度復發，造成婦女非常大的心理負擔。高醫婦產部特別與整形外科、泌尿科及本校醫學研究所等專業人員，成立「婦女私密處保健團隊」，共同照護婦女私密處的疾病，並研究追蹤治療成效與併發症。