外出時難免尿急，不少人都會選擇到超商借廁所，不過這時有些人難免礙於人情壓力，在店內買個東西再走。一名網友近日表示，好奇民眾借廁所後會不會買東西，引發熱議。

原PO在Dcard以「超商借廁所，你們會順便買東西嗎？」發文表示，如果只想跟超商借廁所，實際上並不想要有消費行為，「上完廁所還是會買個東西再走嗎？還是直接離開」。

對此，許多網友紛紛回應「我會買包衛生紙順便用」、「看有沒有剛好口渴或嘴饞，有的話就交關一下」、「會欸，雖然台灣沒上廁所付費的規範，但還是會順手買個東西」、「大部分都會買吧！」不過也有另一派認為「這種事就是臉皮夠厚就沒問題的！大不了就此生不再踏進去那家超商而已啊，而且肯定不是只有你一個人這麼做」、「你不買說不定店員還會比較開心」。

另外也有在超商工作的網友說明，「不要炸馬桶、丟自己的垃圾，這樣就很感恩了，哦對，記得關燈」、「我是小7店員，有沒有買東西其實還好，不買更好，可以少結一個，反正打工仔根本不在意業績，只要不弄髒廁所就好，畢竟髒了要掃」。