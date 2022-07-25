葉穎把演唱會塑造為一場很棒的療癒音樂場。（流聲映樂工作室提供）

葉穎在台上演奏長笛。（流聲映樂工作室提供）

葉穎《活得像自己的名字＿＿𝑺𝒑𝒂𝒓𝒌！星球》入境演唱會於22日台北Legacy、24日高雄LIVE WAREHOUSE小庫圓滿結束，葉穎邀請好友鄧九雲擔任概念導演、導演章郡視覺統籌、並邀請金曲才子柯智棠擔任嘉賓，而歌手蔡旻佑、金曲紅毯主持雙星黃宣、陳明珠也到場支持。

葉穎開場一連演唱〈席地而坐、花瓣、捕夢網、生滅〉等創作歌曲，以劇場情境式串連音樂、視覺影像、燈光、沈浸式情境氣氛為觀眾開啟心靈旅程。她接著演唱〈自己的房間、只需要你的陪伴、就是愛著如此奇怪的你〉，接著嘉賓柯智棠驚喜現身，葉穎故意對著柯智棠吃味說：「剛剛有聽到有觀眾說她是來看柯智棠的！」柯智棠立馬說：「來看我的人舉手，看！只有幾個，所以大家還是來看你的！」逗趣對話展露兩人好交情。兩人隨後合唱彼此的創作歌〈葉穎-原來是寂寞〉與〈柯智棠-找到我〉，柯智棠也獨唱創作曲〈You are〉。

當葉穎換裝再次上場自彈唱創作曲〈給一點溫暖〉時，竟然失憶，忘記歌曲怎麼彈奏，當下以本能直覺即興彈奏出新和弦完成演出，葉穎詫異這首歌是最熟悉的彈唱曲，不知為何竟失憶，但回憶以往會對演出瑕疵苦惱很久，現在突然出錯反而能放鬆應對，覺得這場音樂會集體療癒了歌友，也突破自我心魔。而葉穎的家人除了到場觀賞外，葉穎親弟弟也擔任演唱會音響engineer，表妹則擔任現代舞舞者演出，讓葉穎笑說：「我們家人才臥虎藏龍，這場演唱會感覺有一點像是家族事業，以後來要找哪位親戚來一起玩呢？」