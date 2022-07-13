疫情時代許多家長面臨親職照顧等課題與挑戰，新北市政府為緩解疫情帶來的影響，今年特別與兒福聯盟攜手合作，製作並捐贈1,000份的「親子防疫安心包」，提供幼兒園家長與孩子，像是「孩子開心妙方」裡面包含了社工們精心製作的手作遊戲材料包，內容包含輕黏土、色紙、紙卡遊戲，同時也鼓勵家長與孩子可透過互動小遊戲，開心防疫拉進感情。

兒福聯盟捐新北1000個親子防疫包 ，提供幼兒園家長與孩子支持幫助。(照片/新北市教育局提供)

兒福聯盟政策中心專員田亦晴表示，親子防疫包是社工們針對幼兒需求量身訂做，同時也提供服務熱線，讓需要紓解壓力、傾吐求助的家長或各年齡層孩子，都可透過「兒童專線」0800-003-123與志工公投，也可撥打教養諮詢專線0800-532-880和志工討論孩子教養問題。

家長與孩子一起動手合作與遊戲，讓防疫生活更有趣。(照片/新北市教育局提供)

對此，新樂非營利幼兒園長魏麗芳表示，安心包裡面有多元的開放性學習素材，並且符合幼兒喜好，能讓孩子能盡情自由發揮。而新樂非營利幼兒園幼生成成(化名)的家長表示，隔離在家期間拿到幼兒園發的兒福聯盟材料包，發現裡面有黏土和球等小玩具可以玩，讓原本在家防疫的生活更豐富有趣。

紓壓配方搭手作遊戲，讓親子透過互動小遊戲開心防疫。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，新北市致力推動幼兒親職教育，完善幼兒照顧，感謝兒福聯盟提供專業資源，讓親子安心防疫。疫情期間各幼兒園會持續落實環境清潔消毒、防疫宣導等相關規定，提供優質的托育服務，營造安心上學的環境，公私部門持續協力守護幼童，陪伴孩子健康成長。