對於台北市長選戰，民進黨原本策略是捧黃珊珊，希望可以吸引支持蔣萬安的選票，國民黨台北市議員徐巧芯分析，由於民進黨誤判疫情，讓「討厭陳時中的氛圍」在台北市發酵，所以蔣萬安如果穩定領先，選民就有可能自動自發支持蔣萬安。

對於民進黨對於台北市長選戰策略是捧黃珊珊，希望可以吸引支持蔣萬安的選票一事，國民黨台北市議員徐巧芯2日在《少康戰情室》分析，黃珊珊反而有吸到一些淺綠的票，因為台北市選民結構有一些變化，有一些綠營支持者不會投給國民黨，但也不是完全的死忠仔，他們認為民進黨防疫做得非常爛，所以選擇黃珊珊。

徐巧芯披露，民進黨原本操作藍白合，讓黃珊珊拉到一些蔣萬安的選票，讓陳時中漁翁得利。不過蔣萬安守的很好，且民進黨誤判疫情導致台北市民對陳時中的憤怒。

國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

徐巧芯也發現，民眾黨的支持者也願意支持蔣萬安，因為他們也很討厭陳時中，「討厭陳時中的氛圍」在台北市發酵，所以蔣萬安如果穩定領先，選民就有可能自動自發支持蔣萬安。