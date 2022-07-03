新竹市長林智堅近日頻跑桃園行程，昨也首赴桃園參加公開行程，與桃園市長鄭文燦合體，似乎已在為選舉先行鋪路，林智堅說昨天行程是原本既有規畫，強調這幾天仍將努力推動各項市政，7月9日才會正式展開桃園選舉工作。

林智堅、副市長沈慧虹3日陪同行政院長蘇貞昌等人來到湳雅院區預定地，了解現場情況，因為這兩天連續與鄭文燦合體，被質疑前腳未離開新竹，就已開始跑桃園。

面對外界質疑，林智堅說明，昨天在桃園行程，其實是原先廟宇規劃的行程，這兩天行程也有很多都安排在桃園，結束早上行程中午也馬上趕赴桃園，但他也強調，這段期間都還是致力於各項市政推動，7月9日後才會正式投入桃園選舉工作。

林智堅舉例，像是今天蘇貞昌來看的台大湳雅院區預定區，就是過去8年市府團隊努力的成果，過去台大新竹分院經國院區，建築老舊不敷使用，且因空間限制品質難以提升。

市府透過都市計畫，公辦市地重劃取得5.18公頃土地，最關鍵的興建費用，也在蘇貞昌拍板下核定，未來中央地方攜手，台大也會投入經費，共近100億元經費興建湳雅院區，未來新竹市、新竹縣超過100萬人口受惠。

今天是沈慧虹最後1個上班日，她也穿上林智堅先前送的小白鞋，稱讚市長送的鞋舒適透氣，並以台語說「有這雙鞋妥當的！」

​​林智堅也勉勵沈慧虹，未來藉由這100多天選戰的努力，很快再回到新竹市政府，成為新竹市史上第1位女市長。

談到在市府最後1天的心情，沈慧虹說，明天將是任「新新竹隊長」的第1天，有信心能完成所有公共建設，帶給民眾更多的幸福，期許自己成為「會做事連線」的一員。