民進黨年底北北桃市長參選人幾乎底定，包含前新竹市長林智堅轉戰桃園市長，前交通部長林佳龍參選新北市長，衛福部長陳時中可望參選台北市長。國民黨新北市黨部發言人蕭敬嚴晚間在臉書揶揄，「民進黨的北北桃甘蔗男連線成軍」。

蕭敬嚴表示，林智堅曾宣稱「不會選桃園」、「會任期做滿」，結果力推的大新竹市合併案未過關，即「拋棄」新竹人轉戰桃園市長，可謂民進黨第一渣。

蕭敬嚴說，當前國內新冠疫情仍持續延燒，在這個防疫關鍵時刻，陳時中卻告訴大家疫情平穩、可以共存，在幫自己找機會落跑參選台北市長，把民眾性命丟一旁，可謂民進黨第二渣。

此外，蕭敬嚴表示，林佳龍原本積極爭取民進黨提名參選台北市長，但民進黨高層眼神卻從未「關愛」過，如今選擇原揚言不會參選的新北市長，把新北市當備胎，這可謂是民進黨第三渣。

蕭敬嚴揶揄，民進黨北北桃市長參選人布局，是「甘蔗男，會拋棄」的三渣超級經典連線組合。