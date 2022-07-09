首次投入選戰的沈慧虹本周以來選舉行程都是滿滿滿，但她表示不怕累，這幾天緊握的每雙手，與民眾面對面互動，這些回饋都非常美好。（民進黨提供／陳育賢新竹傳真）

次投入選戰的民進黨新竹市長參選人沈慧虹9日一大早至新竹果菜批發市場拜票，隨後前往普天宮參與健走活動，過去沒有親身參與選戰經驗的沈慧虹，本周以來選舉行程都是滿滿滿，但她表示，自己不會怕累的，這幾天緊握的每雙手，與民眾面對面互動，這些回饋都非常美好。

沈慧虹今天上午在蔬菜工會理事長陳聰銘陪同下，在短短1周內2度造訪大菜市，不僅有攤商送上鳳梨預祝沈慧虹高票當選，還有民眾大讚沈慧虹舉辦的「慧虹開講」很認真、講的很用心。

隨後沈也應邀出席普天宮健走活動，在普天宮董事長鄭逸榛的陪同下向關聖帝君參香，祈求新竹市風調雨順、國家國泰民安。鄭逸榛也特地端出客家麻糬、草仔粿、仙草、米苔目、炒麵等美食招待沈慧虹，要她「備戰體力」。

有民眾發現沈慧虹參與選戰才快要滿1周，她已曬黑、變瘦又燒聲，她笑說，本周除了掃街拜票聽到很多市民建議，她自己也展開慧虹開講，與市民面對面傳達政策與理念，和市民互動的感覺非常美好，也感謝市民熱情的回饋，這些都是努力走過的足跡與印記。

金針對林智堅論文事件是否影響選戰步調，沈慧虹強調，林市長是個努力進修、認真的人，她也相信市長並沒有抄襲，她完全沒有受影響。