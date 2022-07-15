桃園市議會國民黨團15日舉辦記者會，痛批桃園市長鄭文燦動用行政資源輔選，民政局人員要求各宮廟回報行程，好讓民進黨桃園市長參選人林智堅參加。甚至市府舉辦活動，高層需苦守林智堅到場才能開始。痛批「市府變成鄭家，高興怎麼玩就怎麼玩。」

桃園市新聞處處長詹賀舜表示，市長或是市政府的公開行程，各局處依照業務職掌派員前往現場，這是正常的。立委、議員及各政黨的市長、議員候選人，都可以參加，市府也會接待介紹，過去到現在都是如此，沒有改變。市府一向秉持行政中立原則，處理活動接待及公務車使用。

另身障日照中心開幕是喜憨兒基金會主辦，邀請各界貴賓參加活動，市長與社會局長都是受邀來賓，林智堅也同為受邀貴賓，主辦單位邀請貴賓出席，並無違反行政中立的問題。市議員參選人張碩芳非現任公職，也出席該開幕活動，顯示主辦單位邀請貴賓並無特例。桃園市政府都會秉持行政中立原則，處理此一議題。

林智堅陣營則說，關於行政中立一事需由行政機關來進行說明，競選團隊也都遵守相關競選規定。公開活動各政黨候選人都可以參加，國民黨市議員參選人張善政也可以參與。此外張碩芳也有去日照中心，為何她可以去，林智堅不能去，競選團隊均遵守相關競選規定。

桃園市議會國民黨團15日舉辦記者會，定調這是「不公平的選舉」，譴責把公家資源當成私人輔選的競選工作，要求鄭文燦適可而止，不應濫用行政資源，否則不排除依法提告。

黨團總召徐其萬表示，鄭文燦及部分市府團隊人員以執政優勢及公家資源，毫不避諱的林智堅輔選，完全不顧市府形象及社會觀瞻，對這種吃相難看的行為，他感到相當遺憾。若市府再不改善，不排除提出告訴。

黨團執行長徐玉樹指出，龍潭區公所今天早上在客家文化館舉辦的鄰長研習會，近千人出席，鄭文燦並未到場，反而是林智堅代表鄭市長出席，市府動用人力、物力為林智堅輔選，甚至民政局還發文宮廟，有活動時通知民政局，為林智堅輔選，明顯行政不中立，愧對桃園市民，應該道歉。

市議員舒翠玲表示，以桃園區第2處社區身障日照中心7月12日開幕為例，桃園市社會居發出採訪通知，事後新聞稿完全沒有提到林智堅，但是林陣營卻能發出林智堅造訪的新聞稿，當天包括市府副祕書長邱俊銘、社會局長鄭貴華出席，他們還要苦守林智堅到場才開始活動。

舒翠玲抨擊，市政府民政局主祕更是公私不分，公然帶著民進黨黨工到宮廟「喬」林智堅的行程及時間。9、10日鄭文燦坐市長公務車，帶著林智堅坐在公務車跑行程、輔選，這實在有夠離譜。舒痛批「國家就是你家，市府變成鄭家，高興怎麼玩就怎麼玩」。

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