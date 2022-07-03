對於《CNEWS匯流新聞網》於6月30日發布蔡英文民調，雖然仍有44.9%的民眾感到滿意，但北部及20-39歲的民眾，對蔡英文的不滿意度較高。對此，國民黨台北市議員游淑慧分析，在「後蔡英文時代」，讓蔡英文跛腳最大的可能，就是她流失了辣台派最主要的支持者，也就是最支持她的20到39歲年輕族群。

根據《CNEWS匯流新聞網》於6月30日發布之「6月份全國定期調查」顯示，蔡英文的施政表現，有44.9%的民眾感到滿意，34.9%不滿意，20.2%則無意見。再作交叉分析，北部民眾及20-39歲的民眾，對蔡英文的不滿意度較高；雲嘉南地區、40歲以上以及民進黨支持者，對她的滿意度較高。

國民黨台北市議員游淑慧3日在中天電視《周末大爆卦》分析，蔡英文民調，流失最嚴重的就是最支持她的年輕族群，也就是20到39歲。

大新聞大爆卦 20220703

游淑慧指出，當時是被一些口號吸引，可能還沒有進入社會，覺得蔡英文辣台妹好棒棒。一旦進入社會，發現經濟不好，物價這麼高，人生是黑白的，會覺悟蔡英文過去是騙人的、自己是被洗腦的，民進黨根本看不到他們。

她強調，這種相對剝奪感，在「後蔡英文時代」，讓蔡英文跛腳最大的可能，就是她流失了辣台妹最主要的支持者。