「網信中國」微信公眾號1日報導，為貫徹落實打擊治理電信網路詐騙犯罪，大陸國家網信辦會同公安部，重拳打擊仿冒投資詐騙平台，精準提示潛在受害人。近期，網信辦反詐中心監測發現多起仿冒投資平台進行詐騙事件。詐騙分子仿冒京東金融、馬上金融、360借條等平台，推出大量「李鬼」式APP，以相似標誌和產品介紹以假亂真，以「小額返利」等誘導網民訪問下載，實施詐騙。部分詐騙平台甚至宣稱具有「國企背景」，以「國字頭」名義吸引用戶，以「拉人頭」模式發展下線，給一些網民造成巨大財產損失。

網信辦稱，今年以來，網信辦反詐中心排查打擊仿冒APP4.2萬個，並納入大陸國家涉詐黑樣本庫，現已涵蓋並處置涉詐網址380.4萬個、APP51.4萬個、跨境電話41.5萬個，互聯網預警勸阻平台預警逾20億人次。

網信辦有關負責人指出，詐騙分子仿冒投資平台誘導欺詐網民，讓網民遭受嚴重的財產損失，還可能帶來個人資訊洩露，應引起足夠關注。廣大群眾需通過官方正規管道下載APP；出現非官方客服聯繫的情況，要注意核查對方身分，切勿進行轉帳操作。APP商店等平台應加強對可供下載APP的安全性審核，防止虛假APP渾水摸魚，坑害廣大網民。

為提高人民群眾防騙意識和識騙能力，網信辦通報部分典型案例如下：

一、2022年1月，四川省吳某在網上看到「農E貸」仿冒APP宣傳資訊，點擊下載申請貸款，但顯示放款失敗。所謂線上客服與吳某「溝通」，稱其帳戶資訊不匹配，需資金驗證。吳某信以為真，便向指定帳戶轉帳3萬元，事後發現被騙。

二、2022年2月，河北省姜某下載了「東方財富」仿冒APP進行相關投資操作。期間收到資訊，顯示其進行了一筆20萬元的協力廠商匯款，因未報備屬於違規操作，且已移交風控部門處置，姜某需繳納20％的風險保證金4萬元，否則帳戶將被凍結，轉帳後發現被騙。

三、2022年6月，山東省秦某在「馬上金融」仿冒APP申請貸款10萬元，平台要求先交1萬元金融貸款保險，否則不能提現。秦某按要求交錢後依然無法提現，平台要求再交5萬元驗資費，並承諾會將保險費和驗資費一併返還，秦某充錢後合計被騙6萬元。

四、2022年4月，廣西壯族自治區張某某下載了「中郵證券」仿冒APP，跟著微信群裡的「老師」進行投資操作。一開始投入了10萬元，盈利後又追加了30萬元，結果發現投資持續虧損，張某某打算將剩餘的錢提現，但多次提現失敗，且平台催促其繼續追加投入。張某某察覺異常，隨後平台無法訪問。

五、2022年1月，江西省彭某在「安逸花」仿冒APP申請貸款，提現時提示銀行卡號錯誤，帳戶被凍結。平台讓其轉帳1萬元以證明是本人操作，彭某轉帳後帳戶恢復正常，隨後發現又被凍結，平台聲稱彭某操作失誤，需繼續驗證，彭某發現被騙。

六、2022年5月，遼寧省章某經朋友推薦下載了「平安證券」仿冒APP，先後投入了18萬元。不久章某收到了平台升級的通知，並按提示進行了升級操作，但平台顯示其帳號為「風險帳戶」，存在洗錢嫌疑，需要向監管部門的「安全帳戶」進行轉帳驗證，否則無法正常使用。章某多次進行轉帳，合計被騙25萬元。

七、2022年3月，河南省錢某在「長城資產」仿冒APP上進行期貨投資。平台客服以免費提供增值服務為由添加其微信，並告知錢某繳納2.5萬元即可成為「VIP用戶」，可享受手續費打折並優先獲取相關市場訊息。錢某信以為真，便向指定帳戶進行了轉帳，最後被平台客服拉黑。