板橋一名女網友昨日深夜使用現金付款，在foodpanda買2杯手搖飲，並備註請外送員送達指定地點大樓的4至5樓樓梯間，當外送員抵達時，她卻質疑對方擅闖民宅，不斷跳針問「1樓大門沒開，您怎麼上樓的？」對方受不了取消訂單，令她當場氣炸，將其PO上網，揚言要找記者讓外送員上新聞，貼文引發3.1萬網友朝聖，「外送員遇到妳這種客人真的很衰」。

原PO昨（6）日於臉書社團《爆廢公社公開版》指出，深夜2點使用foodpanda平台買2杯手搖飲，選擇現金付款，在備註欄請外送員送到住家4至5樓的樓梯間，外送員2點8分抵達指定地點時，她卻反問對方「1樓大門沒開，您怎麼上樓的？」外送員表示，抵達時大門就是打開的，但原PO堅持自己可從住家監視器看到大門狀態，質疑外送員說謊，「我記得1樓門不是開著的」。

原PO為了大門是否開著，與外送員用foodpanda App你一言我一語，兩人爭論不休到2點23分，外送員終於受不了問，「請問飲料到底要不要？」原PO氣憤地回「當然要啊！我花錢的欸！」才說完foodpanda App系統下秒顯示訂單已取消，她不僅拿不到奶茶，還得支付外送費39元及平台費5元。

原PO氣得得直呼，「我很不爽，又很火大，非常非常的生氣」，她指控外送員自行開1樓大門是擅闖民宅，事後還取消她的訂單，「麻煩請各位幫忙找一下新聞記者，讓這個熊貓外送員上新聞」。

貼文曝光後，1.1萬人按讚，留言更累積到1.7萬則，網友一面倒挺外送員，「花錢就當自己是大爺嗎？」、「我懷疑你國小有畢業嗎」、「奧客真心無極限，覺得佩服」、「腦是個很好的器官，不要當裝飾品」、「我覺得是妳比較想上新聞」、「外送員遇到妳這種客人真的很衰」、「妳的抱怨文看了好累，這麼多然後，還一直鬼打牆」、「妳真的是奇葩」、「不是妳自己叫人家送到4至5樓的嗎？真正要上新聞的是妳」。