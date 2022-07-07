朋友之間最好不要有金錢往來，一名女網友抱怨，朋友近日以匯款方式還她之前借的2千元，但她去刷存摺才知道，對方僅匯了1985元，她進一步追問原因才知道，因為跨行轉帳會有手續費15元，朋友為省去15元，從2千元中扣除，還誇張回說「才15元手續費沒差」，讓她氣得炸鍋，不少網友則紛紛留言奉勸，「這種人就別往來了吧！吃人夠夠」。

原PO近日於臉書社團《爆怨2公社》指出，朋友最近還她之前借的2千元，她請對方以匯款方式歸還，沒想到事後補登存摺發現朋友僅匯1985元，她詢問才知道，因跨行轉帳要扣除15元手續費，朋友為了省15元手續費，從2千元中直接扣除，還說「才15元手續費沒差」，令她相當火大。

原PO表示，和該名朋友認識10年，對方曾多次幫她忙，因此在能力許可下，願意借錢救急，但「才15元手續費沒差」這句話她真的無法忍受，認為還錢心態很重要，「到底是在沒差什麼？」

貼文曝光後，網友也看傻眼，紛紛留言，「妳沒差不代表我沒差，以後別跟我借」、「所以妳幹嘛要一直借她呢」、「真的是有夠離譜」、「要是我就不爽借了，借錢沒多收沒利息，還讓對方貪圖方便」、「這種人就別往來了吧」、「自己的有差，別人的都沒差，就是要吃人夠夠」。