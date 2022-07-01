近年美食外送興起，不少人已養成利用APP訂餐的習慣，卻也傳出不少外送員車禍事故。一名外送員送餐時出車禍，警消緊急趕往現場處理，卻意外發現，外送員要送的單，竟然就是自己分隊叫的，外送當場變「自取」，也讓他們哭笑不得。

根據《TVBS》報導，前天(29日)新莊思源、復興路口發生一起機車車禍，外送員不明原因摔車倒地，頭前消防分隊獲報後，緊急派出救護車與人員前往協助傷患送醫。

消防員見到現場掉落一地的食物，發現「似曾相識」，跟剛剛上網叫的餐點極度雷同，便詢問外送員要送到哪邊，外送員拿出手機後，讓消防員驚呼「這不就我們分隊嗎」，原來這些食物都是學長剛剛才點完的餐。

消防員面對這巧合自己也哭笑不得，不過消防員原本想說順便就將食物拿回分隊，不過因外送平台的規定，發生事故餐點會由另一名外送員來接手繼續送餐，因此無法當場取回。而車禍的外送員送醫後也並無大礙。