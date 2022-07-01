台中市消防局今天晚上7點4分左右獲報烏日區一處工場火警，立即出動8個分隊共24車前往救援，到場後發現為腳踏車工廠全面燃燒，幸無人受困，目前火勢已控制，詳細起火原因仍待調查。
消防局指出，烏日區1間腳踏車工廠火警，消防車組到場後，工廠已全面燃燒，經了解廠區為腳踏車工廠，廠內有鋰電池，業主在場，已出動化學車、水庫車等車組，全力搶救中，晚上8點28分火勢控制，現場無人受困，燃燒面積仍待估中。
台中市消防局今天晚上7點4分左右獲報烏日區一處工場火警，立即出動8個分隊共24車前往救援，到場後發現為腳踏車工廠全面燃燒，幸無人受困，目前火勢已控制，詳細起火原因仍待調查。
消防局指出，烏日區1間腳踏車工廠火警，消防車組到場後，工廠已全面燃燒，經了解廠區為腳踏車工廠，廠內有鋰電池，業主在場，已出動化學車、水庫車等車組，全力搶救中，晚上8點28分火勢控制，現場無人受困，燃燒面積仍待估中。
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