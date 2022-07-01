虎尾同心公園裡「引種南非310種紀念碑」，這座1955年設立的紀念碑是為紀念1947年從南非引入「N：Co310」甘蔗品種。當時台灣向各國請求蔗種，只有南非共和國回應，提供36株蔗種並試種成功。（周麗蘭攝）

雙手萬能碑是虎尾糖廠第二工場拆除時所留下的齒輪，見證台灣糖業時代的沒落。（周麗蘭攝）

虎尾糖廠的文物館。（周麗蘭攝）

文化部文化資產局7月1日起至31日在雲嘉舉行「糖的共感記憶特展」，活動地點包括虎尾糖廠、同心公園、新港車站、蒜頭糖廠，今（1日）在虎尾同心公園舉行啟動儀式。（周麗蘭攝）

文化部文化資產局7月1日起至31日在雲嘉舉行「糖的共感記憶特展」，活動地點包括虎尾糖廠、同心公園、新港車站、蒜頭糖廠，今（1日）在虎尾同心公園舉行啟動儀式，虎尾糖廠七月每逢周末有製糖工場導覽，由糖廠員工親自解說。

虎尾糖廠設立迄今116年，每年11月到3月仍出動小火車載運甘蔗榨汁、過濾、蒸發製糖，全台僅剩虎尾、善化糖廠仍在運作，虎尾是全台唯一還維持以鐵道運輸甘蔗的糖廠。

文化部文資局為了讓民眾認識這段珍貴記憶，本月以雲嘉糖業的發展脈絡為主角推出特展。

文資局指出，台灣從荷蘭時期開展糖業貿易並引進甘蔗，日據時期進入現代化生產體系，民間陸續興設製糖株式會社，開啟台灣製糖產業歷史，後來因生產成本高失去國際市場優勢，製糖產業沒落，但仍在全台留下歷史性的「糖業設施」，如鐵道、車站、工廠、宿舍、製糖設備。

「糖的共感記憶特展」同時在虎尾糖廠、同心公園、新港車站、蒜頭糖廠登場，虎尾糖廠的展覽主題是「因糖而生的文化性資產」，平日不開放的製糖工場在七月份的4個周末上午10點開放至12點，由製糖工場工業工程股長周炳宏導覽。

虎尾糖廠對面的同心公園素有台灣最多紀念碑公園稱號，每座紀念碑都有一段糖業故事，例如雙手萬能碑是虎尾糖廠第二工場拆除時所留下的齒輪，日據時期虎尾糖廠第一、第二工場的甘蔗壓榨量全台最高，戰後因外銷市場萎縮，第二工場遂被拆除，這個齒輪見證台灣糖業時代的沒落。

公園內還有一農人拿著一綑甘蔗的雕像名為「引種南非310種紀念碑」，這座1955年設立的紀念碑是為紀念1947年從南非引入「N：Co310」甘蔗品種。當時台灣向各國請求蔗種，只有南非共和國回應，提供36株蔗種並試種成功。

此外，9日在虎尾鎮中山路將有糖都小販市集再現；10日、17日在「想想食事」舉辦三溫糖甜點工作坊，需事先上文資局官網報名，每次現額10人；16日在虎尾科技大學舉辦糖業文化教案編寫工作坊；23日舉辦北港線廢線跡踏查；24日在蒜頭糖廠舉行閱讀日治時期的蔗糖關係。