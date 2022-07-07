民間團體「台灣機車路權促進會」將於7月9日進行「交通解嚴大遊行」，訴求「拒絕排斥，正視騎士」，向交通部喊話切勿再漠視民間對於制度迂腐、政策害人的改革之聲。當日遊行範圍包括中山南路、中山北路、南京西路、重慶北路、忠孝西路、公園路、青島西路等，台北市警察局交通大隊也公布交管範圍，總共分為4個階段，時間從上午8時至晚間7時。

為維護活動交通秩序與安全，臺北市政府警察局規劃實施彈性交通管制、疏導措施如下：

1、 管制路段：(視現場狀況彈性調整管制範圍及時段)

機車族「交通解嚴大遊行」9日登場 ，4階段交管措施看這裡。(北市交通大隊提供)

（1） 7月9日13時至15時：中山北路三段【民族西路(不含)至圓山派出所(不含)】北往南外側兩線車道。(原於水晶橋前北往南迴轉道迴轉之機車請至民族西路待轉)

（2） 7月9日10時至19時：凱達格蘭大道【公園路(不含)至中山南路(不含)】全線車道。

（3） 遊行路線(中山南北路、南京西路、重慶北路、忠孝西路、公園路、青島西路等)將實施階段性彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前避開管制路段，或依現場員警指揮減速慢行，並留意收聽警察廣播等電臺即時路況報導，共同維護交通順暢與安全。

2、 建議改道動線：

（1） 東西向車流：請改道民生西路、長安西路、愛國西路。

（2） 南北向車流：請改道承德路、中華路、林森南(北)路。

請用路人遵守路口員警指揮，相關交通訊息請隨時留意收聽警察廣播電臺路況插播；另管制路段範圍內之公車候車處將暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168或利用臺北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊。