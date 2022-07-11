明（12日）各地仍為晴朗炎熱的好天氣，午後嘉義、南投及各地山區有雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，周三（13日）下半天起受熱帶擾動90W帶來的水氣影響，花東、屏東迎風面地區偶有陣雨，午後除了各地山區，南部地區亦有降雨機會，直至下周日（17日）天氣狀況都不穩定。

中央氣象局表示，明天太平洋高壓持續影響，各地大多為晴朗炎熱的天氣，不過清晨受到海陸風輻合作用，中部以北沿海地區有零星短暫陣雨，午後雷陣雨範圍則以嘉義、南投地區及各地山區、近山區平地為主，局部地區雨勢有機會較大一些。

溫度方面，明天各地高溫普遍在33到35度之間，部分地區會再更高，如雙北、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣有機會出現36度以上高溫，花蓮縣甚至有出現38度極端高溫可能，紫外線偏強，外出務必要做好防曬並多補充水分。

針對熱帶擾動未來可能發展，中央氣象局提到，目前南海至東海有一熱帶系統發展中，可能會增強為熱帶性低氣壓，不過據數據模擬顯示，成颱機率較低，仍須觀察一兩天，但其挾帶的水氣仍會於周三到周五（13日至15日）影響台灣。

本周天氣變化圖。（圖／翻攝自氣象粉專天氣風險 WeatherRisk）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，周三前因太平洋高壓影響，天氣較穩定，不過周三下半天開始，受到菲東近海的熱帶擾動90W帶來的水氣影響，花東、屏東迎風面地區偶有陣雨，午後熱對流影響範圍也擴大，除了各地山區，南部地區亦有降雨機會。

周五至下周日（15日至17日）台灣轉為西南風環境，受到西南風水氣影響，清晨南部地區容易有不定時短暫雨或雷雨，各地山區午後也有雷陣雨，整體天氣狀況較不穩定。