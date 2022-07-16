氣象局針對8縣市發布高溫資訊，氣象專家吳德榮表示，熱帶大陸氣團盤據，北部、東北部最高氣溫可達37度，而花東地區則有可能出現38度的極端高溫。另今日至下周一大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，並可能有劇烈天氣發生的機率。

氣象局針對8縣市發布高溫資訊，受西南風沉降影響，東南部地區有可能發生焚風，今天中午前後台北市、新北市、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市，桃園市、新竹縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局針對8縣市發布高溫資訊。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮今在專欄「三立準氣象· 老大洩天機」上提到，根據今晨觀測資料顯示，台灣上空佈滿透光的高雲，西南沿海有弱降水回波，降雨還不明顯。

吳德榮表示，根據最歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下周一（16至18日）低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區亦偶有局部雷陣雨，並有劇烈天氣，雷擊、強風或瞬間強降雨發生的機率。

吳德榮指出，熱帶大陸氣團盤據在華中、華南屢創「極端高溫」，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37度；花、東則在西南風背風面，另有「焚風效應」局部地區將出現極端高溫；應注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部24至37度，中部23至35度，南部23至34度，東部24至38度。

吳德榮也說， 下周二（19日） 起太平洋高壓逐日增強，各地高溫炎熱，午後近山區局部雷陣雨的範圍日漸縮小、機率逐日降低。下周四和五（21、22日）熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱一些，應密切觀察最新資料。