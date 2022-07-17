由於西南風影響，明（18）日台灣中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。氣象局說明，未來邁向大暑的天氣沒有不熱只有更熱，民眾應避免中暑、熱傷害。

氣象局說明未來一周由於太平洋高壓向西擴展，天氣只會更熱。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局在臉書「報天氣 - 中央氣象局」發文說明，「迎向大暑、酷熱一周」，由於太平洋高壓向西擴展籠罩臺灣，未來一周沒有不熱只有更熱，高溫大多34至35度，局部36度，周末可能還會更熱，周二、周三午後西半部地區及東半部山區局部雷陣雨，周四起剩下零星山區有午後雷雨，周二清晨中南部沿海仍有零星雨。

氣象局說明，明日中南部地區清晨至上午有不定時的短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後中南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，雨勢有機會比今天趨緩一些。

明日中南部地區及各山區午後會有局部短暫雷陣雨。（翻攝自中央氣象局）

溫度方面，各地都是高溫炎熱的天氣，高溫普遍在32至36度，大台北和宜、花、東局部地區都有可能飆升36度以上，大台北地區及花蓮縱谷並有37度高溫發生的機率。氣象局已針對台北、新北、宜蘭、花蓮、台東5地發出橙色燈號，明日有連續出現36度高溫的機率。

另外，東南部地區因為因西南風沉降，有機率出現焚風現象，苗栗以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。