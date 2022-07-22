高溫再度刷新紀錄！根據中央氣象局觀測，位在花蓮的卓溪自動站，今天下午2點出現41.2度高溫，打破玉里1小時前刷新的41.0度，寫下今年以來新高。今天全台最熱前5名都在花蓮，排名第3的是花蓮清水林道，39.9度。
北部最高溫是位在新北市板橋的測站，達39.3度。氣象局表示，受太平洋高壓影響，今台北市、新北市盆地、宜蘭地區、花蓮縱谷有38度極端高溫機率，其他地區也有36至38度，應特別注意。
高溫再度刷新紀錄！根據中央氣象局觀測，位在花蓮的卓溪自動站，今天下午2點出現41.2度高溫，打破玉里1小時前刷新的41.0度，寫下今年以來新高。今天全台最熱前5名都在花蓮，排名第3的是花蓮清水林道，39.9度。
北部最高溫是位在新北市板橋的測站，達39.3度。氣象局表示，受太平洋高壓影響，今台北市、新北市盆地、宜蘭地區、花蓮縱谷有38度極端高溫機率，其他地區也有36至38度，應特別注意。
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