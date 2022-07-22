全台熱爆飆高溫 核二廠降載運轉 13:152022/07/22 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核二廠2號機於今日中午因應夏季海水高溫及主汽機冷凝器真空狀況，為維持機組運轉穩定性，進行機組小幅度降載運轉。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核二廠2號機於今日中午因應夏季海水高溫及主汽機冷凝器真空狀況，為維持機組運轉穩定性，進行機組小幅度降載運轉。核二廠已預訂於明日進行例行測試及冷凝器水箱清洗，以改善冷凝器真空狀況，原能會持續監控電廠相關作業及運轉安全。 學生族考照熱潮！高市警憂事故風險增 籲父母多關懷子女 有異物！170公分長台鐵排煙窗掉落軌道 中捷一度採局部運轉 日本今年冬天最多9座核電機組運轉 全數在西日本 #運轉 #核二廠 #冷凝器 #降載 #狀況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 口罩令鬆綁！即起7狀況免戴口罩 連散步都不用 14:062022/07/19 生活 新唐凌通凌陽 搶車用轉單潮 04:102022/07/21 證券．權證 時論廣場》備銀彈搶褐色能源（魏國彥） 18:322022/07/21 時論廣場 觀光局擬推國旅預算儀表板 04:102022/07/21 產業特刊 《時來運轉》運彩報報－MLB頂尖強投對決 釀酒人灌醉巨人 12:432022/07/14 體育 獨》專家揭用電高峰機組降載原因：海溫過高降低冷卻效率 18:052022/07/17 生活 《時來運轉》運彩報報－樂天A段班保衛戰 西武主場續逞威 17:442022/07/21 體育 李鴻淵出門殺人「社區突有1狀況」 鄰居曝李妻真實反應 22:392022/07/16 社會 《半導體》5G換機紅利 Q3旺季飛了？聯發科下周法說停看聽 15:282022/07/18 財經 苗栗坤輿試運轉爭議難解 民代到場聲援 04:102022/07/12 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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