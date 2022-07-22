核二廠2號機於今日中午因應夏季海水高溫及主汽機冷凝器真空狀況，為維持機組運轉穩定性，進行機組小幅度降載運轉。核二廠已預訂於明日進行例行測試及冷凝器水箱清洗，以改善冷凝器真空狀況，原能會持續監控電廠相關作業及運轉安全。

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