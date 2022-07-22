台東地區連續高溫未下雨，持續高溫乾燥是薊馬好發季節，農委會台東區農業改良場監控到田間薊馬有上升趨勢，呼籲農友注意鳳梨釋迦防治薊馬。

台東農改場今天發布新聞稿表示，台東地區鳳梨釋迦正值夏季修剪期，田間薊馬密度有上升趨勢，呼籲農友加強巡視果園，注意薊馬發生現況，於發生初期採行防治措施，以降低害蟲密度，減少損失。

台東農改場表示，小黃薊馬將卵產於番荔枝幼嫩組織，孵化後之幼蟲即以此幼嫩組織為食，進入蛹期時會爬行或掉落至土表化蛹，成蟲體型小、活動性強，可藉風或氣流進行長距離移動。

小黃薊馬的成蟲及幼蟲主要為害番荔枝新梢、花及幼果等幼嫩組織，鳳梨釋迦嫩梢被害時，外觀褐化；花器被害可能造成花瓣不規則褐色斑塊，甚至捲曲變形，在幼果上則造成不規則褐色條斑疤痕，影響果實外觀。

為維持果實品質，台東農改場表示，薊馬好發於乾旱季節，使用噴霧加溼，就可不利薊馬生存；灌溉時土表長時間積水，不利薊馬化蛹。另外要加強果園樹體通風，有利於藥劑噴施。薊馬寄主範圍廣，清除果園中闊葉雜草等其他寄主，可以減少孳生源。

若有防治上的問題，可洽台東場植物保護研究室（089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站（免付費專線電話：0800-069-880）。（編輯：郭諭儒）1110722