全台變成「烤番薯」，花蓮玉里、卓溪昨相繼破40度，西部也不遑多讓，北市士林衝到38.6度。氣象專家吳德榮指出，這波極端高溫要熱到下周一（25日），視為「類熱浪」也不為過，提醒民眾注意酷熱傷害。

中央氣象局清晨7點不到就發布高溫資訊，受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，局部地區有38度以上高溫機率，包括大台北盆地、蘭陽平原、花蓮縱谷都是紅色燈號；其他地區為橙色燈號，上看36度。

東部高溫破紀錄，且預期「一天比一天熱」，西部也有機會逼近40度。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，這波高溫可視為「類熱浪」；根據世界氣象組織定義：連續5天氣溫高於歷年最高氣溫平均值5度以上。

今各地氣溫：北部24至39度、中部25至38度、南部23至38度、東部22至40度。明起至下周一持續「炙燒」，氣溫將推升到最高。吳德榮示警，部分地區的高溫，甚至有機會挑戰當地史上新高，應慎防「熱傷害」。