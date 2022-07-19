午後雷雨擴大！氣象局表示，高壓尚未完全壟罩台灣，今、明兩天午後中南部、大台北及其他山區和近山區平地有雷陣雨，降雨比昨天稍明顯。接著周六就是24節氣的「大暑」，氣象專家吳德榮指出，周五到周日部分地區有機率挑戰今年最高溫紀錄。

氣象局表示，今天（19日）太平洋高壓逐漸西伸增強，轉偏南風，但高壓勢力尚未完全伸展至台灣，因此全台大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區和近山區平地仍有局部短暫雷陣雨，降雨可能比昨天稍明顯。周三（20日）午後則是中部以北地區及山區、近山區平地出現局部短暫雷陣雨的機率高。另外，因風向關係東南部及恆春半島也有零星短暫陣雨。

氣溫部分，仍是炎熱天氣，今北部、東半部最高氣溫仍在38度左右；應注意防曬、防中暑，明（20日）高溫微降1度，仍然炎熱。

周六（24日）是24節氣的大暑，天氣最熱的時候，吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，周四至下周一（21至25日）熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣將更酷熱、雨更少；周五起三天，部分地區有機率挑戰今年最高溫記錄，下周一（25日）高溫微降，各地仍晴朗酷熱，應續注意。