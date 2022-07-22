明日是農曆「大暑」之日，為一年當中最熱的時期，但其實大暑前夕的氣溫早就讓人熱到受不了，中暑病例也快速增加，光是本月熱傷害就已累計444人次，是去年同期1.8倍。氣象局表示，明會有38度以上極端高溫發生的機率，體感溫度最高42度，預計周二才會稍稍降溫。

明天「大暑」全台體感溫度最高的地方出現在新北，提醒民眾慎防熱傷害。（圖／擷取自中央氣象局）

氣象局指出，明（23）日太平洋高壓勢力仍偏強，各地依舊高溫炎熱，各地高溫平均高達33至37度，全台容易出現局部地區36度以上的高溫，尤其桃園以北、宜蘭、臺東、花蓮縱谷及屏東地區，有38度以上極端高溫發生的機率，高溫時間長，感受偏熱，新北市體感溫度最高來到42度。

氣象主播戴立綱表示，因太平洋高壓勢力籠罩台灣上空，明全台從北到南都是晴朗炎熱的天氣，且不只有台灣受影響，這波高壓勢力西伸，連帶浙江、福建、廣東，這些區塊都不會產生午後陣雨，尤其明後兩天，適逢24節氣中的大暑，台北溫度最高達38度，下周二（26日）太平洋高壓逐漸退去，山區午後陣雨增多，周三、周四（27日、28日）開始平地會有局部午後陣雨出現，氣溫會稍微降低。

氣象主播戴立綱表示，因太平洋高壓勢力籠罩台灣上空，明全台從北到南都是晴朗炎熱的天氣。（影片來源／YT中視新聞）

值得注意的是，明中午前後紫外線偏強，台北市白天紫外線易達過量或危險級，防曬工作不可輕忽。都會區在夜間也容易有29到31度的氣溫，夜間活動需留意比平常高的溫度，慎防熱傷害。