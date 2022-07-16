中央氣象局預報指出，北部及東半部天氣炎熱，高溫可以來到35、36度，大台北地區有37度高溫發生的機率、東南部也有焚風發生的可能，中午前後紫外線偏強。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週一(16至18日)低層大氣盛行西南風，西南部不定時有局部陣雨；大氣不穩定，午後中南部地區有局部雷陣雨，其他近山區亦偶有局部雷陣雨，並有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意氣象局即時訊息。

吳德榮說，「熱帶大陸氣團」盤據在華中、華南屢創「極端高溫」，台灣在其邊緣、高溫炎熱，北部、東北部最高氣溫可達37度；花、東則在西南風背風面，另有「焚風效應」局部地區將出現「極端高溫」；應注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部24至37度，中部23至35度，南部23至34度，東部24至38度。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週二(19日) 起「太平洋高壓」逐日增強，各地高溫炎熱，午後近山區局部雷陣雨的範圍日漸縮小、機率逐日降低。下週四、五(21、22日)「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣天氣還將更熱一些，應密切觀察最新資料。