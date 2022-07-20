熱爆了！氣象專家吳德榮表示，受熱帶大陸氣團影響，明天至下周二台灣將出現極端高溫，逼近熱浪程度，可稱之為「類熱浪」，尤其周六大暑當天及隔天周日（23、24日）最熱，可能出現今年最高溫。降雨方面，今天北部地區及中南部山區午後有局部雷陣雨，較大雨勢發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今（20日）高溫與昨日近似，仍在36、37度左右，晴朗炎熱，注意防曬、防中暑；北部地區及中南部山區午後有局部雷陣雨。

吳德榮指出，明日至下周二（21至26日）熱帶大陸氣團的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣晴朗酷熱將出現極端高溫，雖未能符合世界氣象組織(WMO)的「熱浪」定義，高溫比平均溫度高5度，且連續5天；以台北市氣象站為例，氣候平均高溫為35度，需連5天高溫達40度，但帶來的熱傷害威脅，絕不可小覷，稱之為「類熱浪」並不為過。

吳德榮說，尤其周六、日（23、24日）兩天最熱，部分地區有機率挑戰該地區今年的最高溫紀錄。下周二高溫略降，但各地仍晴朗酷熱，應持續注意熱傷害。