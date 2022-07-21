氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(20日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至下週二(21至26日)「熱帶大陸氣團」的乾熱空氣逐漸流經東海，台灣「晴朗酷熱」將出現「極端高溫」，雖不符合「世界氣象組織(WMO)」的「熱浪」定義，但帶來「熱傷害」的威脅，不可小覷，稱之為「類熱浪」，並不為過。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今、明(21、22日)兩天氣溫又比昨日略升，大部分地區最高氣溫將升至38度以上，各地「晴朗酷熱」，要防「熱傷害」，中午前後避免戶外活動；午後僅山區有零星局部降雨的機率；週六至下週一(23至25日)持續「晴朗酷熱」，氣溫推升至最高，部分地區的「極端高溫」有挑戰該地「最高溫紀錄」的機率，應慎防「熱傷害」。下週二、三(26、27日)高溫逐日微降、仍在高檔，各地仍「晴朗酷熱」，應持續注意。