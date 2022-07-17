近日流量明星易烊千璽考上大陸國家話劇院，成為編制內的公務員，不過卻引發各方爭議，身價上千萬甚至過億的明星，是否有必要報考搶佔編制內的公務員名額？易烊千璽今天（17日）在微博公開聲明，放棄入職國家話劇院。

易烊千璽表示，整個應聘過程，完全遵照國家話劇院招聘通知和考試要求。為了不給大家增添困擾，決定放棄入職。

以下為微博全文：

大家好，我是千璽。

最近因我報考國家話劇院的事，產生了很多爭議，首先想真誠地向所有關心、支持、批評我的各位表示歉意——之所以這麼晚回復，是因為事情發展的走向、所波及的範圍，確實超出了我個人能解釋清楚的範疇。在事件沒有官方結論之前，我尚無解釋的立場。這不是為自己開脫，更不是為了拖延什麼。

考國家話劇院是很多中戲學生的夢想，作為應屆畢業生的我也不例外。畢業前，我曾與老師和同事們提起，渴望進入中國話劇的神聖殿堂，進行更全面的提升和探索。

在此基礎上，作為一個青年人，我總還是希望不斷確立一些新的人生目標，在人生的各個階段，嘗試擴展自己的邊界，不囿於現狀，尋找自我內在更多的可能性。說實話，我也沒想到曾經那個一見到攝影機就緊張無措、害羞扭捏的小孩，未來有一天能以演員為職業，詮釋不同的角色。

我這一路的成長多虧了大家的偏愛，因此也只想做得更好。

在此初衷下，我報考了國家話劇院。整個應聘過程，我完全遵照國家話劇院招聘通知和考試要求，分別於4月14號、4月25號、5月2號進行了三次考試。其中第三次考試原定線下進行，由於當時北京疫情形勢嚴峻，我如實報告因疫情防控原因無法參加線下考試，經國家話劇院同意確認，於5月2號下午3點31分，參加了由國家話劇院統一組織的線上考試。過程中，我從未與國家話劇院的老師協商或討論任何涉及「蘿蔔坑」的事，也從未使用任何所謂「走捷徑」的方式來獲取名額。

保持沈默的這些天，龐雜的流言蜚語讓「易烊千璽」逐漸變得面目模糊，失去了基本的「人樣」，無論作為公眾人物還是個體本身，這種「失真」都讓我感到巨大不安。

必須承認，有悖科學的、與家人相關的種種謠言讓我感受到從未有過的荒誕與恐懼，但我內心明白，那個被拼湊出來的「易烊千璽」，不是過去與現在的我，更不會是將來的我。

入行以來，我一直希望能帶給大家正面的影響，這次卻因為自己的舉動讓大家感到被冒犯和不滿，也波及了心中嚮往的國家話劇院，這是我最不希望看到的。

為了不再給大家增添困擾，經過慎重思考，我決定放棄入職國家話劇院。但如果有機會，我還是會繼續嘗試走進話劇領域學習和提升自己。

最後，我想再次向那些在事件中真正受到情感傷害的人們道歉，也謝謝相信我的每一個人。

2022年7月17日