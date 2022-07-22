女星邵庭近年將事業重心放在經營電商平台，成功轉型變身年收破億的「電商女帝」，勤於學習新知的她儘管工作忙碌，今年依然抽空考取了2張中式麵食加工的丙級專業證照，並在社群媒體向大家報告成果。先前有許多網友猜測她是不是為了開展新事業而做準備，近日她感性寫下長文，分享自己這段期間的心路歷程，坦言考證照原先並不在自己的計畫之內，只是單純喜歡才去嘗試，備考過程雖然辛苦，但最終得到的收穫超乎想像。

邵庭日前順利考取「中式麵食加工–發麵類」、「中式麵食加工–水調（和）麵類」兩張丙級證照，她曬出與證照的自拍，直呼自己是「雙證姨」，心情非常激動。這段時間邵庭一直積極備戰人生中第一次的證照考試，平日不僅忙工作，每週六也早上六點就起床準備摸麵粉，前往烹飪教室學習，更把學科及術科考題都背熟、練透，辛苦付出終於有了回報。

她透露，想學烘焙的念頭在心裡已經藏了很久，一開始真的只是感興趣、也超愛吃麵食才報名了課程，中途受到同班同學和老公的鼓勵於是下定決心報考，所以和之前大家猜測的是為了替新事業做準備沒有關係。邵庭笑說，雖然看起來很隨興，但自己真的很努力練習，也形容自己：「就是那種很極端，要嘛就不做，但決定要做就要好好努力做的個性啦！」

邵庭以前經常飛海外出差、開會、看展，但受疫情影響變得無法出國，讓她少了很多接觸新事物的機會，儘管經營的事業都有順利進行，不過她卻感覺自己正面臨「撞牆期」，迫切渴望有新的衝擊帶來不同激盪，「雖然總是可以說一句『阿～因為疫情影響嘛』，但是我不覺得因為疫情影響自己就可以不進步啊！」

想不到自從開始學習證照課程，邵庭心中那種被困住的感覺慢慢消失，甩掉了快3年的心理低潮，「準備考試雖然辛苦，但是在練習製作的過程，我感到極大的快樂，因為我在做喜歡的事情，因為我在學習，因為我在進步啊！」這段過程帶給她深刻的感觸，也感嘆：「疫情影響的確很大，但是不讓自己進步的，絕對是自己。」

邵庭表示，自己發文不是要炫耀些什麼，只是想分享這段特別的經驗與心情，她也真心建議大家用力去嘗試新的事情，從中獲得的東西可能會超乎想像。她接下來仍舊沒有特別的計畫，只是繼續上新的麵包烘焙課程，也不知道會不會接觸到哪些新的機會，不過她開心喊話：「我覺得一切充滿了無限可能！這種踏實前進的感覺真的很棒。」顯然對未來自己的生活充滿了期待。