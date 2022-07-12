微風南山獨家色MIU MIU-Miu Wander納帕軟皮手提肩背包，價格店洽。（微風提供）

極綻美食星球－桃城豆花。（微風提供）

微風年度時尚盛事「微風南山之夜」，以「INFINITE COSMOS Night 極綻星際之夜」為主題，利用燈光、網燈打造星雲、星空感，將在7月22日18:00-22:30，帶領會員登陸微風南山超限定美食星球。包括堪稱台南最難吃到的「糯夫米糕」、嘉義在地人激推的「桃城豆花」、巧克力控不能錯過的「TERRA土然」等。當天憑7月7日至7月21日期間，憑鑽石卡或琉金卡會員資格單日累積消費滿10萬元，即可兌換「極綻美食星球 PASS」乙張，憑此PASS即可在南山之夜當晚兌換「超限定美食」各乙份。

微風南山涵蓋時尚、精品配件包款、精品鞋、流行名品PRADA、BOTTEGA VENETA、BALENCIAGA、MIU MIU、LANVIN、MaxMara、alexanderwang等多家國際精品，推出多款獨家商品之外，還有多款大膽前衛單品，其中獨家商品「PRADA Re-Edition 1995拋光牛皮迷你手提包」，復刻品牌當年最經典的手袋，及話題不斷的「Miu Wander肩背包」推出南山獨家色系等。

7月22日憑微風會員專屬點數酬賓回饋，當日單筆消費達門檻，即贈點數回饋：珠寶、手表、3C、微風超市滿3萬元贈1萬5000點（$1500）；國際精品滿1萬元贈1萬點（$1000）；流行名品滿5000元贈 500點（$500）等回饋，會員最高回饋15%。