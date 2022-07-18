迫降CP孫藝真和玄彬在今年3月舉行世紀婚禮，6月就宣布一同升格為準爸媽。有著身孕的孫藝真也找到消磨時間的方式，最近她經常在IG上分享各式美食的照片，而且食物都準備兩人份，新婚生活看似十分甜蜜。

孫藝真近期在個人IG上分享自己各式的手作料理，17日她發文說道:「大家周日過得如何？明天又是星期一了呦，我實在非常喜歡美食的照片，我會一直努力收集，也希望大家都吃得很健康。」

看孫藝真曬出的照片，不管是飯捲、漢堡還是各種家常的韓式菜色端上桌，令人食指大動。最重要的是，她的照片都是雙人份的餐點和餐具，也顯見老公玄彬就是陪她享用大餐的人。

目前孫藝真發布了兩組和美食相關的照片，吸引了超過80萬的人按讚，網友也紛紛朝聖想看南韓女神的廚藝如何，也釣出不少網友留言讚嘆「孕婦喜歡做飯真是太好了」、「頂級廚師」。也有網友打趣地說「好羨慕玄彬」、「很快餐桌上就會擺上第三副餐具了。」